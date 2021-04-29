Сенатор Чернецкий проголосовал за лучший дизайн-проект общественной территории

Сенатор Совета Федерации, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий принял участие в голосовании за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которое стартовало 26 апреля 2021 года, и призвал земляков сделать то же самое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волонтеры программы показали Аркадию Михайловичу варианты для выбора прямо во время его встречи с екатеринбуржцами, которая состоялась накануне в Городском библиотечном информационном центре. Чернецкий внимательно рассмотрел представленные материалы и сделал свой выбор. Однако он не стал озвучивать его вслух, отметив, что все варианты прекрасны. При этом сенатор призвал всех жителей Екатеринбурга тоже принять участие в голосовании, так как это говорит об их ответственности за судьбу города.

Напомним, каждый житель Екатеринбурга, достигший 14 лет, может определить лучший, по его мнению, вариант концепции развития благоустройства общественных территорий. Объекты для будущего преображения в 2022 году были выбраны в начале этого года в ходе рейтингового голосования на официальном портале Екатеринбурга. Это «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном и парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова.

Ранее в департаменте информполитики региона сообщили, что в общей сложности в Свердловской области в голосовании участвует 110 проектов. До 30 мая отдать свой голос за понравившийся вариант можно на платформе 66.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или указав свой номер телефона, а также на самом портале «Госуслуг». Жители области могут обратиться за помощью к волонтерам проекта, для которых разработано специальное приложение.

В Екатеринбурге точки опроса будут работать по будням с 15.00 до 18.00 в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Гринвич», «Пассаж», «Кит», на станции метро «Площадь 1905 года», а также на перекрестке улиц Счастливая и Лучистая. В ТРЦ «Академический» и в парке «Солнечный» помимо указанного времени в будни, работа волонтеров будет организована и выходные дни – с 11.00 до 15 00.

Добавим, единая федеральная платформа za.gorodsreda.ru создана Минстроем России совместно с АНО «Диалог» и должна стать одним из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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