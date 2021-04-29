В Свердловской области стало меньше заражений Covid-19, но число смертей не снижается

В Свердловской области на фоне снижающейся динамики заражений остается высокой смертность от Covid-19. За минувшие сутки было зарегистрировано 107 новых случаев, в том числе 42 – в Екатеринбурге. Уральские врачи выписали 122 пациентов, в больницах скончались 14 больных. Общее число жертв коронавируса в Свердловской области достигло 3 093 человек.

Исходя из данных официальной статистики, сейчас в регионе болеют коронавирусом 3 236 жителей. Состояние 232 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 85 человек находятся на аппаратах ИВЛ. 1 516 больных находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии, сообщает региональный оперштаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

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