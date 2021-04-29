Куйвашев запретил костры и мангалы на всей территории области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении особого противопожарного режима на всей территории региона с пятницы, 30 апреля.

В документе уточняется, что с этого дня запрещается использование открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, в том числе огня в металлических бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Министерству природы поручено обеспечить круглосуточное дежурство диспетчеров Уральской авиабазы охраны лесов, своевременное привлечение сил и ресурсов на тушение пожаров, проведение противопожарной пропаганды в СМИ. Областной минбез должен отслеживать работу местных администраций по защите населенных пунктов от природных пожаров. ГУ МВД рекомендуется совместно с ГУ МЧС выявлять нарушителей.

Контроль за выполнением постановления возложен на замгубернатора Азата Салихова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

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