Уральцы ответили Куйвашеву на идею создать новое министерство

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил конкурс, с помощью которого он хочет найти в свою команду главу нового министерства – цифрового развития и связи. Об этом он написал в своем инстаграме. «Принял решение о создании у нас отдельного министерства, которое полностью – от и до – будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. Возглавить его должен опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона. Сложная задача. Для того, чтобы найти такого человека, мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области», – заявил он.

Подписчики губернатора идею восприняли без энтузиазма. «А давайте на одного нового министра, уберем двух старых некомпетентных? Например по дорожному строительству, или вот кто у вас там за чистоту города, качества городской среды и не только нашего? А ну и строительство, делают г... Застройка идет точечно, нет учета мнения соседних домов. А кто там хреновацию принимает и не учитывает равнозначность жилья предлагаемого, потенциально забирая жилье за копейки? А экономическое направление области? Кто вогнал в долги по уши, кто вместо развития отрасли занимается набором кредитов, какие министры? Может пора вводить оценку качества работы? И не в конце срока, а хотя бы раз в квартал? Плохо работал, место потерял», – предлагает подписчица natalikosti.

«Цифровую уборку города давно освоили, молодцы. По цифрам – чисто. В аналоговом – грязь и смрад», – добавляет dimitrybdv.

«А что так скромно?! Всего одно отдельное министерство, примите волевое решение о создании ещё одного отдельного правительства области, деньги на это всегда есть. И наступит светлое будущее: по цифровым дорогам, построенным с помощью цифрового асфальта, будут передвигаться «массово диджитализованные» люди», – иронизирует ayoun224.

«Возглавить его должен грамотный, технически подкованный человек, а не «опытный управленец», – пишет vladk0m.

«Да хоть сто конкурсов объявите, все равно посадят своего человечка, который будет тырить деньги из бюджета, или будет зиц-министром, на которого можно будет потом свалить все неудачи. Расплодилось этих министров», – считает ptiza47.

Екатеринбург, Елена Сычева

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