Рейс Норильск – Екатеринбург – Ростов задерживается почти на сутки

Самолет авиакомпании «НордСтар» Boeing-737, выполняющий рейс по маршруту Норильск – Екатеринбург – Ростов, задерживается почти на сутки.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, борт должен был вылететь из Екатеринбурга еще вчера в 15:00. Но вылет был перенесен «из-за позднего прибытия из Норильска» – самолет все еще не долетел до Кольцово. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, которые планируют улететь из Екатеринбурга в Ростов, них 11 – дети. Авиаперевозчик разместил их в гостинице. Планируется, что воздушное судно вылетит из Кольцово сегодня в 13:45.

Ситуация находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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