Пункты исследования клещей в Екатеринбурге будут работать все майские праздники

В Екатеринбурге продлена работа лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», где исследуются клещи на зараженность инфекциями.

Пункт приема на улице Гагарина, 49, будет открыт со 2 по 10 мая с 9:00 до 17:00. Также клеща можно сдать в лабораторный пункт на улице 8 Марта, 177а (кабинет 112), он будет работать 3, 5, 7 и 10 мая с 9:00 до 13:00. График работы пунктов приема клещей в других городах области можно посмотреть на сайте ведомства. Специалисты напомнили, что если не удалось сразу сдать извлеченного клеща на исследование, то его можно в течение трех суток хранить в холодильнике при +4 °C в плотно закрытой емкости.

В свердловском управлении Роспотребнадзора дали рекомендации, как снизить риски присасывания этих паразитов. Во-первых, не нужно посещать заведомо опасные места: лес, необработанные парки, кладбища. Акарицидная обработка зеленых зон в Свердловской области началась только на этой неделе, и будет продолжаться весь май. Во-вторых, выбираясь в лес, нужно использовать защитную одежду: обязательно с длинными рукавами, желательно с эластичными манжетами, светлого цвета (чтобы вовремя заметить ползущего клеща), необходимо брюки заправлять в обувь, пользоваться шейным платком и головным убором (можно капюшон). Одежду и открытые участки кожи нужно обработать репеллентами. Каждые два часа стоит осматривать себя.

Если клещ укусил непривитого человека или человека с нарушенным курсом прививок, то пострадавшему показана экстренная иммуноглобулинопрофилактика. Медицинскую помощь оказывают в травмпунктах по месту жительства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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