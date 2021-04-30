Хозяин питбуля заплатит 30 тысяч за нападение на женщину

В Каменске-Уральском хозяин питбуля заплатит 30 тысяч рублей пострадавшей от укуса его питомца. Инцидент случился в августе прошлого года. Мужчина выгуливал собаку без намордника, и животное кинулось на проходящую мимо женщину. Питбуль укусил горожанку за ногу, от испуга она закричала. Свердловчанке пришлось обратиться в травмпункт и пройти курс антирабической вакцины против бешенства.

В интересах женщины прокурор Каменска-Уральского обратился в Красногорский районный суд, потребовав взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Иск был удовлетворен частично, судья снизил сумму до 30 тысяч рублей. Владелец питбуля пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но апелляция была отклонена.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

Пункты исследования клещей в Екатеринбурге будут работать все майские праздники. / Центральные улицы Екатеринбурга опять закроют из-за репетиции парада. / У городской ратуши начали устанавливать медиаэкран ко Дню Победы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»