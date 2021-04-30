Число умерших от Covid-19 в Свердловской области превысило 3100 человек

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 110 новых случаев коронавируса. В больницах скончались еще 10 пациентов. Общее число смертей больных с Covid-19 в Свердловской области достигло 3 103.

Как сообщает региональный оперштаб, в Екатеринбурге зарегистрировано 32 новых случая коронавируса, остальные зараженные выявлены в 30 свердловских муниципалитетах. Всего в области на сегодняшний день болеют 3 216 жителей – по данным официальной статистики. Чуть более 1,5 тысячи пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 221 больной в тяжелом состоянии (78 человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ).

За сутки уральские врачи выписали 120 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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