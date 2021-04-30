В майские праздники продолжится вакцинация от Covid-19 в ТЦ

С 30 апреля по 13 мая в трех городах Свердловской области будут работать пункты вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В Екатеринбурге можно будет поставить прививки по следующим адресам:

ТРЦ «Комсомол» (Сибирский тракт (дублер), 2 – 30 апреля с 16.00 до 20.00, 1 мая с 12.00 до 16.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 04, 06, 08 мая с 12.00 до 17.00;

ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – 05 мая с 10.00 до 17.00;

ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 05 мая с 15.00 до 19.00;

ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 05, 06 мая с 13.00 до 18.00;

ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – 06 мая с 11.00 до 14.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 06 мая с 11.00 до 14.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 06 мая с 13.00 до 17.00;

Леруа Мерлен (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10.00 до 18.00;

Леруа Мерлен (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10.00 до 18.00;

ЦКиД «Садовый» (пос. Садовый, ул. Верстовая, 14) – 03 мая с 9.00 до 13.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 04-07 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00;

В Верхней Пышме:

Площадка у магазина «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18, мобильный пункт вакцинации) – 05 мая с 17.00 до 20.00, 08 мая с 10.00 до 13.00;

В Нижнем Тагиле

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 01, 02, 03 мая с 10.00 до 20.00, 04 – 07 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00; 08, 09, 10 мая с 10.00 до 20.00

Предварительная запись не требуется. Перед началом вакцинации медики оценивают состояние здоровья людей, которые желают поставить прививку. Каждый получает индивидуальную памятку с указанием дня вакцинации вторым компонентом (нужно будет вернуться в этот же торговый центр через три недели) и рекомендациями, как себя вести после прививки. Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заранее заполнить анкету пациента и согласие на проведение профилактических прививок. Документы доступны по ссылке.

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