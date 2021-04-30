Штабы Навального* стали «околоэкстремистскими». Юрист объясняет последствия для сторонников

Росфинмониторинг внес сеть штабов оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Причем в списке указана формулировка «общественное движение штабы Навального*». Сторонники политика уверяют, что такого юридического лица никогда не существовало. Однако теперь власти могут заблокировать все финансовые операции штабов.

«Пока нет решения суда о признании ФБК** и штабов Навального* экстремистскими организациями. Но включение в перечень Росфинмониторинга говорит о том, что они находятся под подозрением. То есть они – околоэкстремисты. Их нельзя финансировать. По идее, у фонда и штабов теперь должны заморозить все счета и банковские операции», – пояснила «Новому Дню» юрист Юлия Федотова.

По ее словам, тем, кто ранее отправлял личные пожертвования ФБК** и штабам*, не о чем волноваться – это состоявшийся акт. Но сейчас перечислять деньги в поддержку организаций Навального опасно, так как есть статья 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности», а также часть 2 статьи 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации».

Кроме того, лучше уже сейчас начать удалять со страниц в соцсетях посты, где фигурирует словосочетание «штабы Навального»*, советует Юлия Федотова. «Логика у правоохранителей неправильная. Но она такова: посты в интернете означают распространение. Есть практика, когда людей привлекали к административной ответственности за распространение экстремистских материалов за посты 2014 и 2015 года. И, к сожалению, ничто не мешает перевести эту административку в уголовную статью «Участие в деятельности экстремисткой организации», – отмечает эксперт.

* внесены в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму

** признан иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.21

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