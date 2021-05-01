Семилетний мальчик пострадал в ДТП с шестью машинами

Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадал семилетний мальчик. ДТП произошло около 11 часов вечера на дублере Бебеля. «Водитель Volkswagen, выезжая со двора, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог на дублер улицы Бебеля не уступил дорогу Toyota Highlander, которая ехала в сторону Готвальда и которую после удара отбросило на припаркованные у тротуара Chevrolet Aveo, Ford Maverick, Hyundai Accent, Hyunfai Tuccon. Все они получили механические повреждения», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В салоне Toyota Highlander находился семилетний мальчик, которого на скорой отправили в детскую больницу № 9 – ребенок был на заднем пассажирском сиденье слева в детском кресле, он был пристегнут, поэтому серьезных травм не получил, медики диагностировали у него ушиб мягких тканей лба.

Volkswagen управлял 35-летний мужчина со стажем три года, за время которого прежде к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он объяснил, что выезжая со двора, не заметил приближающийся справа автомобиль. На водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ – за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

В ходе проведения освидетельствования на состояние опьянения было установлено, что оба водителя были трезвые. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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