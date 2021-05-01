Водитель ВАЗа насмерть сбил двух пешеходов и сбежал

В Первоуральске вчера вечером водитель ВАЗ-2108 сбил двух пешеходов – 28-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. ДТП случилось возле дома на улице Набережной, 10, около 9 часов вечера. Как позднее установили сотрудники ГИБДД, водитель легкового автомобиля не заметил двух пешеходов, потому что его ослепил свет фар встречной машины. Из-за этого автомобилист допустил наезд на пешеходов, которые шли по обочине. Сразу после он скрылся с места происшествия, а оба человека скончались на месте происшествия от полученных травм до прибытия скорой.

Водителя разыскали – им оказался 22-летний житель Первоуральска. Он рассказал сотрудникам полиции, что почувствовал удар, но решил не останавливаться и поехал дальше. На одежде пешеходов не было световозвращающих элементов.

Сейчас сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводят процессуальные действия. «Личности погибших установлены, ведется поиск очевидцев. По результатам медицинского освидетельствования стало известно, что водитель был трезв. Сейчас он задержан, автомобиль отправлен на спецстоянку. По факту ДТП ведется следствие, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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