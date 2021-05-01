Заключенные построили храм из куличей

В исправительной колонии № 23 в Сосьве заключенные испекли храм-кулич весом около 40 килограммов, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России. «Для выпечки гиганта потребовалось 25 кг муки высшего сорта, 80 яиц, 4 кг изюма, 4 кг крема, 2 кг глазури, 500 гр кондитерской посылки. В изготовлении чудо-кулича участвовали пять человек, в том числе пекарь и старший повар из числа осужденных», – рассказали в ведомстве.

Сначала заключенные испекли 150 куличей, а уже после построили храм из них. На сборку ушло три часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

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