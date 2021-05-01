Из Екатеринбурга задерживаются рейсы «Победы» и Nordwind

В аэропорту Кольцово задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и Nordwind по маршрутам Екатеринбург-Москва и Екатеринбург-Симферополь, сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры. «На рейсы ожидается более 200 пассажиров. Причина несвоевременных вылетов – позднее прибытие воздушных судов», – уточнили в ведомстве, добавив, что обращаться с жалобами на нарушения можно по телефону дежурного прокурора 89221180140.

Напомним, накануне из Екатеринбурга задерживался рейс Nordwind в Ростов-на-Дону. Кроме того, сообщалось, что задерживаются рейсы тех же авиакомпаний из Сочи в Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

Заключенные построили храм из куличей. / Водитель ВАЗа насмерть сбил двух пешеходов и сбежал. / Семилетний мальчик пострадал в ДТП с шестью машинами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»