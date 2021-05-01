Еще 12 человек умерли от коронавируса

В Свердловской области за сутки еще 12 человек умерли от коронавируса, сообщает оперативный штаб региона. Общее число смертей на Среднем Урале с начала пандемии – 3115.

Оперштаб рассказывает о 86271 случае заражения на сегодняшний день. Среди них – 117 за последние сутки, в том числе 40 екатеринбуржцев. «Состояние 234 госпитализированных оценивается как тяжелое, 109 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 81 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 479. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 129 человек. Общее число выписанных достигло 79 964», – добавили в оперштабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

Из Екатеринбурга задерживаются рейсы «Победы» и Nordwind. / Заключенные построили храм из куличей. / Водитель ВАЗа насмерть сбил двух пешеходов и сбежал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»