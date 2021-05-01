Для медиков Екатеринбурга испекли 10 тысяч куличей (ФОТО)

Для медиков Екатеринбурга испекли десять тысяч куличей – их украсили и освятили, а завтра начнут развозить по больницам в подарок на Пасху. Акцию организовал Фонд святой Екатерины, который с начала пандемии поддерживает уральских медиков. Чин освящения куличей в Великую Субботу провел старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел – по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Напомним, фонд также украсит Екатеринбург в честь праздника Воскресения Христова – на улице Вайнера, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины появится двухметровые пасхальные композиции из живых цветов. На площади Труда «расцветет» пасхальное дерево, которое каждый желающий сможет украсить яйцами-крашенками, приготовленными дома.

Также Фонд организует световой спектакль – в ночь с 1 на 2 мая в момент начала пасхального богослужения на фасаде колледжа имени Ползунова будет транслироваться интерактивное поздравление, которое можно будет увидеть с 22:00 до 00:00. Оно будет собрано из узнаваемых христианских образов и символов, которые будут вплетены в архитектуру здания.

Кроме того, доставку Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме а этом году взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Лампаду с огнем привезут в Свято-Троицкий Кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

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