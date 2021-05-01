На Урале объявлена чрезвычайная пожарная опасность

На востоке Свердловской области со 2 по 4 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс горимости по региональной шкале, сообщили в Уральском управлении гидрометеорологии. Высок риск пожаров и в Челябинской и Курганской областях.

Напомним, на Среднем Урале объявлен особый противопожарный режим. Запрещено жечь сухостой и траву, разводить костры и мангалы.

Ранее в интервью «Новому Дню» руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин объяснял, что пока в деревнях жгут траву, будут гореть и леса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

Для медиков Екатеринбурга испекли 10 тысяч куличей (ФОТО). / Еще 12 человек умерли от коронавируса. / Из Екатеринбурга задерживаются рейсы «Победы» и Nordwind. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»