В главном соборе города прошла пасхальная служба (ФОТО)

Минувшей ночью в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла пасхальная служба – литургию совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По традиции, пасхальное евангелие читали на разных языках.

Около двух часов ночи из Кольцово была доставлена лампада с благодатным огнем – в этом году его привезли из Израиля со стыковкой в Москве. Доставку организовали учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Митрополит Евгений раздал верующим благодатный огонь.

«Хорошо, если мы будем видеть Бога даже сквозь постигшие нас трудности, и несмотря ни на что, все равно возрастать в Его любви. Воскресение Христово побеждает любую скорбь и даже саму смерть – и что может быть радостнее, чем весть об этой победе», – слова митрополита из его пасхального послания.

На службе в этом году не было свердловского губернатора Евгения Куйвашева, зато был его советник, уволенный с поста главы минздрава региона Андрей Карлов, бывший депутат заксобрания Армен Карапетян, экс-глава областного управления МЧС России Андрей Заленский, и другие.

Добавим, сегодня в 16:00 митрополит Евгений совершит пасхальную вечерню в Храме-на-Крови.

В Екатеринбурге улицы украсили праздничными композициями из живых цветов – на улице Вайнера, у Храма-на-Крови, храма «Большой Златоуст» и у часовни святой Екатерины.

На площади Труда также «расцвело» пасхальное дерево, которое каждый желающий сможет украсить яйцами-крашенками, приготовленными дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.05.21

На Урале объявлена чрезвычайная пожарная опасность. / Для медиков Екатеринбурга испекли 10 тысяч куличей (ФОТО). / Еще 12 человек умерли от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»