Полиция задержала серийного налетчика на микрокредитные конторы

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали мужчину, которого подозревают в разбойных нападениях на микрокредитные офисы в уральской столице. Один из эпизодов произошел 20 апреля – тогда в отдел полиции № 8 поступило сообщение, что неизвестный в медицинской маске зашел в пункт микрозаймов на Шаумяна и, угрожая операционистке ножом, потребовал деньги, в кассе набралось 28 тысяч рублей. Спустя пару дней похоже происшествие случилось на улице Щорса, там налетчик похитил семь тысяч рублей. Еще несколькими днями позже нападению вновь подвергся пункт микрокредитования на Шаумяна – тот самый, который был ограблен первым. Причем все произошло в смену той же сотрудницы, которую грабили неделю назад – правда, в этот раз добычей преступника стала всего тысяча рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска городского УВД совместно с коллегами из отделов полиции №№ 5 и 8 были организованы оперативно-розыскные мероприятия – и уже примерно через неделю личность налетчика удалось установить. Им оказался ранее не судимый, безработный местный житель 1980 года рождения. 28 апреля он был задержан оперативниками», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Там уточнили, что подозреваемый живет на улице Белореченской – через дорогу от места совершения первого и последнего преступлений. Подозреваемый пояснил, что ранее работал консультантом в одном из автоцентров и не имел проблем с деньгами. Однако в какой-то момент он попался на обмане клиентов и был уволен. Тогда он избрал самый легкий, по его мнению, способ «заработать» и начал совершать налеты на финансовые организации. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия». «Максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый арестован», – добавили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.21

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