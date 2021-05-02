На Урале коронавирус не пережили 3125 человек

В Свердловской области от коронавируса скончались еще десять человек за последние сутки. Таким образом, в списке жертв болезни с начала пандемии уже 3125 человек.

За последние 24 часа диагноз подтвердился еще у 113 жителей региона, в том числе – у 24 екатеринбуржцев. Всего с марта прошлого года официально сообщается о 86 384 заболевших в Свердловской области, а выздоровели – 80083 человека (119 выписаны из больниц за последние сутки). Таким образом, в настоящее время болеют минимум 3176 человек.

«Состояние 213 госпитализированных оценивается как тяжелое, 107 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1457. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в оперативном штабе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.21

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