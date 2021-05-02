На стройке насмерть разбился рабочий из Таджикистана (ФОТО)

Сегодня днем на стройке жилого дома на улице Челюскинцев в Екатеринбурге насмерть разбился рабочий из Таджикистана Аслам Худояров. Ему был 31 год. «Сообщение о происшествии в дежурную часть отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу поступило от бригады «скорой помощи» в 12:15 по местному времени. Выезжавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД установили, что мужчина упал с высоты 16 этажа, прибывшие врачи констатировали его смерть. Погибший мужчина трудился разнорабочим, он сорвался с мостика в момент уборки строительной территории», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга областного СКР возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочего – по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». «Выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти погибшего рабочего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются сотрудники строительной организации, непосредственные очевидцы случившегося, истребована и анализируется документация, касающаяся вопросов обеспечения техники безопасности на данном строительном объекте», – добавил старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга.

Фото – следственное управление СК России по Свердловкой области

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.05.21

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