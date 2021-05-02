Две девушки погибли в жуткой аварии недалеко от родины Ельцина

Неподалеку от села Бутка, родины первого президента России Бориса Ельцина, произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека и три получили травмы, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария случилась в 2:40 на втором километре трассы «Бутка – Трехозерная». Все пять человек ехали в машине Toyota. В какой-то момент водитель отвлекся – и автомобиль выбросило с проезжей части и перевернуло.
«34-летний водитель, двигаясь со стороны Трехозерного в сторону Бутки, не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП погибли на месте две пассажирки – 22-летняя девушка, которая ехала сзади на среднем сидении, и 20-летняя девушка, сидевшая рядом с водителем на переднем пассажирском. 34-летний водитель, 28-летний пассажир и 31-летняя пассажирка получили травмы, причем водитель и женщина были без сознания, а еще один пассажир позвонил в полицию и вызвал скорую», – сообщили в ГИБДД.
Отметили, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. «Водитель имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности не привлекался. Освидетельствование на состояние опьянения проведено врачами Талицкой ЦРБ, состояние опьянения будет известно после химико-токсилогического исследования. Сотрудниками полиции также установлено, что на заднем сиденье лежали полуторалитровые бутылки с алкоголем», – добавили в ведомстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 02.05.21
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