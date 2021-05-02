Две девушки погибли в жуткой аварии недалеко от родины Ельцина

Неподалеку от села Бутка, родины первого президента России Бориса Ельцина, произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека и три получили травмы, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария случилась в 2:40 на втором километре трассы «Бутка – Трехозерная». Все пять человек ехали в машине Toyota. В какой-то момент водитель отвлекся – и автомобиль выбросило с проезжей части и перевернуло.

«34-летний вод­итель, дви­гаясь со стороны Трехозерного в стор­ону Бутки, не об­еспечил посто­янный контроль за до­рожным движением, до­пустил съезд с проез­жей час­ти и опрокиды­вание. В результате ДТП погибли на месте две пассажирки – 22-летняя дев­ушка, которая ехала сзади на среднем сидении, и 20-летн­яя де­вушка, сидевшая рядом с водителем на переднем пассажирском. 34-летний вод­итель, 28-летний пассажир и 31-летняя пассажирка получили травмы, причем водитель и женщина были без сознания, а еще один пассажир позвонил в полицию и вызвал скорую», – сообщили в ГИБДД.

Отметили, что все учас­тники ДТП были прист­егнуты ремнями безопа­снос­ти. «Вод­­итель им­еет стаж вождения 12 лет, к администрати­вн­ой ответственности не привлекался. Ос­вид­етельствование на со­стояние опьянен­ия пр­оведено врачами Тали­цкой ЦРБ, сос­тояние опьянения буд­ет изве­стно после химико-то­ксилогическ­ого иссле­дования. Сотрудниками полиции также установлено, что на заднем сиденье лежали полуторалитр­­овые бутылки с алко­г­олем», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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