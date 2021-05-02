Пьяный водитель врезался в сосну, пытаясь скрыться от полиции

В Каменске-Уральском произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель в попытке скрыться от сотрудников ГИБДД. Авария случилась в 05:05 в лесном массиве возле Волковское плотины. «Сотрудники ДПС несли службу в посёлке Чкаловский, они обратили внимание на автомобиль ВАЗ-217230, который менял траекторию движения. Сотрудники полиции, включив проблесковые маячки синего цвета, по громкоговорящему устройству потребовали водителя остановиться, однако тот увеличил скорость и продолжил движение в сторону плотины. После непродолжительного преследования мужчина не справился с управлением и врезался в сосну», – рассказали в областной Госавтоинспекции.
Автомобиль получил механические повреждения, а 33-летний водитель и его супруга, ехавшая на пассажирском сидении, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского.
Водителя с 15-летним стажем четыре раза привлекали к административной ответственности. За последнее ДТП на него были составлены административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и управление транспортным средством в состояние опьянения.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 02.05.21
Две девушки погибли в жуткой аварии недалеко от родины Ельцина. / На стройке насмерть разбился рабочий из Таджикистана (ФОТО). / В ГИБДД предупредили о начале мотосезона. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube