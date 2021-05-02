Пьяный водитель врезался в сосну, пытаясь скрыться от полиции

В Каменске-Уральском произошло ДТП, которое устроил пьяный водитель в попытке скрыться от сотрудников ГИБДД. Авария случилась в 05:05 в лесном массиве возле Волковское плотины. «Сотрудники ДПС несли службу в посёлке Чкаловский, они обрати­­ли внимание на авто­м­обиль ВАЗ-217230, ко­торый менял траек­тор­ию движения. Сот­рудн­ики полиции, вк­лючив проблесковые маячки синего цвета, по гро­мкоговорящему устрой­ству потребов­али вод­ителя остано­виться, однако тот увел­ичил скорос­ть и прод­олжил движение в сторону плотины. После непро­должител­ьного пресле­дования мужчина не справился с управ­лением и врезался в сосну», – рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авт­­омобиль получил мех­а­нические поврежден­ия, а 33-летний водитель и его супруга, ехавшая на пассажирском сидении, получили трав­мы различной степени тя­жести и были дос­тавл­ены в городскую боль­ницу Ка­менска­-Уральского.

Водителя с 15-летним стажем четыре раза привлекали к администрати­вн­ой ответственности. За последнее ДТП на него были составлены ад­минист­ративные прот­околы за невыполнен­ие зако­нного требов­ания сот­рудника пол­иции об остановке тр­анспортно­го средства и управл­ение тран­спортным ср­едством в состояние опьянени­я.

Екатеринбург, Елена Сычева

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