В Арамили всю ночь горел торговый центр (ФОТО)

В Арамили сегодня ночью загорелась крыша торгового центра «Сельский привоз «Славянка». С огнем до утра боролись 38 пожарных и 14 единиц техники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 02:25. Горели обрешетка и обшивка крыши торгового центра. «Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и особенностями конструкции здания. Для координации действий сил и средств на месте пожара был развёрнут штаб пожаротушения», – сообщает пресс-служба МЧС.

Открытый огонь удалось локализовать только три часа спустя. Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в пожаре нет, причину возгорания установят дознаватели.

В торговом центре «Сельский привоз «Славянка» располагались «бутики с модной одеждой», ювелирный магазин, магазин садовых товаров и так далее. Ущерб еще не установлен.

Арамиль, Анастасия Истомина

Арамиль. Другие новости 02.05.21

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