Две трети новых случаев коронавируса приходится на города области

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 11 новых случаев Covid-19, на Екатеринбург приходится только 39 из них, остальные заболевшие – в городах области.

«Состояние 223 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 461. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает сегодня региональный оперштаб.

За сутки от коронавируса скончались 9 пациентов, всего летальных исходов – 3 134. С начала пандемии в Свердловской области Covid-19 заболели 86 495 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.05.21

Военные рассказали, какие самолеты пролетят над Екатеринбургом 9 Мая. / В Свердловской области с начала праздников произошло больше 200 пожаров (ФОТО). / В Арамили всю ночь горел торговый центр (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»