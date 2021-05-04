Весь май уральцы смогут наблюдать пролеты МКС, дважды – рядом с Луной

Дважды в году – в мае и июле – у жителей Урала появляется возможность наблюдать самый продолжительный период видимости международной космической станции. В эти месяцы из-за неглубокого погружения Солнца за линию горизонта утренняя видимость МКС плавно переходит в ночную, а затем в вечернюю, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

Наблюдать МКС можно с сегодняшнего дня по 26 мая. Любителям астрофотографии будут интересны пролеты станции рядом с Луной, их можно поймать ночью 6 мая и поздним вечером 22 мая. Причем смотреть за передвижением МКС в небе можно даже в черте Екатеринбурга – станция выглядит как яркая и быстро двигающаяся звезда.

Узнать точное время пролета международной космической станции можно по графику. Стоит отметить, что чем меньше звездная величина, тем ярче блестит в небе МКС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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