Свердловские власти потратят на новости о себе 5,5 млн рублей

Власти Свердловской области готовы заплатить 5 млн 560 тысяч рублей за 400 минут телевизионных новостей о деятельности правительства и его проектах.

Закупка проводится через ГАУ СО «Информационно-аналитический центр». Срок исполнения договора – с 1 июня 2021 года до 27 декабря либо до полного исполнения обязательств, в зависимости от того, что наступит раньше, уточняется в конкурсных документах. Новости должны выходить в рамках специальной информационной программы в будние дни утром и (или) вечером. Телеканал должен входить в пакет общедоступных.

В списке – 28 тем, обязательных для освещения, например, социально-экономическое развитие Свердловской области, борьба с коррупцией, реализация губернаторской «Пятилетки развития», строительство детских садов и школ, развитие инвестиционных площадок (ОЭЗ, ТОР). Отдельным блоком заявлены еще четыре особо значимые темы: Год медицинского работника; подготовка и проведение мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила; «Иннопром-2021»; подготовка и проведение XXXII Всемирной летней Универсиады.

Все материалы будут выходить в эфир только после согласования с заказчиком.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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