«Президентские» 10 тысяч для школьников вдохновили мошенников на новые аферы

Выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого школьника, которые президент РФ Владимир Путин обещал во время послания Федеральному Собранию 21 апреля, навели кибермошенников на новые идеи. Об этом предупреждает пресс-служба Роскачества.

В ведомстве указывают, что по состоянию на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы еще не обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют их подробные условия. На самом деле пока официальной информации о выплатах не поступало. Известно только, что денежные средства родители получат в середине августа, чтобы успеть подготовить ребенка к школе. Следует дождаться заявлений из официальных источников – с портала Госуслуг или из сообщений информагентств.

К примеру, если на почту родителя школьника придет письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или предложат ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты – это обман.

«Остерегайтесь рассылок, имитирующих дизайн Госуслуг, которые обещают оформление выплат. Такие письма содержат внешние ссылки и предлагают вам ввести свой логин/пароль от Госуслуг, персональные данные или скачать какие-либо файлы. Таким образом в ваше устройство легко может проникнуть вирус или ваши данные утекут в руки мошенника. Поменьше доверяйте электронным письмам в принципе – перепроверяйте информацию», – советуют в Роскачестве.

Как уже писал «Новый День», на августовские выплаты в 10 тысяч рублей семьям со школьниками потребуется порядка 170 млрд бюджетных рублей.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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