От Covid-19 скончались еще восемь свердловчан

На Среднем Урале за минувшие сутки было выявлено 104 новых случая коронавируса, в том числе в Екатеринбурге – 32. Свердловская область занимает 12-е место среди регионов России по числу заражений. За день в больницах скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число жертв коронавируса достигло 3 142.

Согласно данным официальной статистики, в Свердловской области болеют коронавирусом 3 143 жителя. Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое (85 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ). В состоянии средней тяжести находится почти половина больных – 1 472 человека.

За сутки уральские врачи выписали 111 человек после выздоровления.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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