Десятилетняя велосипедистка попала под трамвай (ФОТО)

В Екатеринбурге десятилетняя девочка выехала на велосипеде на «красный» и попала под трамвай, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. Инцидент произошел возле дома на Ленина, 69/1 сегодня утром. «Водитель трамвая маршрута №2 , двигаясь по проспекту Ленина со стороны Кузнечной в сторону Луначарского, допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая выехала на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов на ребенке не было», – уточнили в горГАИ.

В результате ДТП девочка получила сотрясение головного мозга. Ее увезли на «скорой». Отец школьницы рассказал, что они возвращались домой, и ребенок уехал вперед, так что взрослый не видел, что девочка пересекает проезжую часть. «Сотрудники полиции проведут обследование школы, в которой обучается пострадавшая девочка, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних», – добавили в ведомстве.

Там отметили, что трамвай вела 43-летняя женщина со стажем 22 года. За это время она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. Девочка выскочила под трамвай внезапно. «На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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