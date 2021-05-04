Екатеринбуржец грабил один и тот же магазин, пока не попался полиции

В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего парня, который подозревается в двух крупных хищениях из салона сотовой связи на улице Амундсена. По версии следствия, молодой человек вынес из магазина гаджеты на сумму свыше миллиона рублей. Причем преступления были совершены с разницей в месяц.

Первое заявление о краже из салона поступило в полицию 25 марта. Директор магазина сообщил, что кто-то ночью сломал входную дверь и похитил смартфоны общей стоимостью 670 тысяч рублей. После чего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. История повторилась 22 апреля. Ночью в салон снова проник неизвестный и забрал товар на сумму более 530 тысяч рублей.

Через неделю после второй кражи оперативникам отдела полиции № 4 удалось установить личность ночного вора и задержать его. Он уже дал признательные показания. Несмотря на довольно молодой возраст, подозреваемый имеет уже семь судимостей за кражи и не так давно освободился из мест лишения свободы.

«В настоящее время расследование уголовных дел в отношении него продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до шести лет лишения свободы. На время следствия молодой человек помещен под стражу», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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