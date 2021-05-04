В голосовании за лучший дизайн-проект благоустройства появились лидеры

За одну неделю в отборе дизайн-проектов благоустройства, которое проходит на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru, приняли участие 205 тысяч жителей Свердловской области.

Как сообщает ДИП Свердловской области, в Екатеринбурге жители выбирают будущее оформление Преображенского парка в Академическом районе и «Солнечных аллей» в микрорайоне Солнечном. По состоянию на 3 мая почти с двукратным опережением лидирует парк Преображенский – в общей сложности за его дизайн-проекты проголосовали более 24 тысяч человек. Большая часть – 15 780 голосов – отдана проекту № 1. Эскиз площадки № 2 набрал 8136 голосов.

«Солнечные аллеи» поддержали 11 200 горожан: первый вариант – 5 889 человек, второй – 5 298.

В Каменске-Уральском за комплексное благоустройство территории у ДК «Металлург» проголосовали свыше 28 тысяч человек: дизайн-проект № 1 набрал почти 27 тысяч человек, второй – чуть более одной тысячи человек. В Нижнем Тагиле количество голосов за предложенные варианты обновления Ленинградского проспекта на сегодняшний день практически равно 7 700 против 7 560.

Голосование продлится до 30 мая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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