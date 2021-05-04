МЧС оштрафует мужчину, который жарил шашлыки на детской площадке (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция и сотрудники Госпожнадзора разыскивают нарушителя, который вчера поздним вечером жарил шашлыки прямо на детской площадке. Отдыхающего заметили жильцы ЖК «Хрустальные ключи». После того как соседи начали возмущаться, мужчина перенес мангал на велосипедную дорожку и продолжил жарить мясо. А потом затушил мангал песком из песочницы, сообщает паблик «Инцидент. Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что екатеринбуржец нарушил требования особого противопожарного режима, действующего на территории Свердловской области с 30 апреля. Теперь ему грозит административный штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности нарушителя.

В ведомстве отметили, что с начала пожароопасного периода сотрудники МЧС составили на граждан уже 266 протоколов об административном правонарушении.

Видео – «Инцидент.Екатеринбург»

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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