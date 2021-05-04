Более 1,5 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в Кольцово

Более 1,5 тыс. человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в пункте вакцинации в международном аэропорту Кольцово. Среди прошедших вакцинацию жители Свердловской области и пассажиры из других регионов России.

«Благодаря открытию в марте пункта вакцинации в Кольцово вакцина стала более доступной для сотрудников аэропорта, жителей Свердловской области и всех, кто путешествует через Екатеринбург. В настоящее время мы получили несколько партий вакцины общим количеством свыше 1,5 тысячи доз», – рассказал начальник врачебного здравпункта аэровокзального комплекса Кольцово Сергей Копылов.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, в майские праздники пункт вакцинации в аэропорту работает с 4 по 7 мая с 13:00 до 19:00. 8-10 мая вакцинация проводиться не будет. C 11 мая пункт будет работать в обычном режиме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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