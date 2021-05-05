На Средний Урал поступила ограниченная партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Свердловская область получила очередную партию вакцины от коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, сейчас по больницам распространяется 34,8 тысячи доз препарата «Спутник V». Также на Средний Урал прибыла партия новосибирской «ЭпиВакКороны», которой можно привить 2 265 человек.

Бесплатная вакцинация от коронавируса проводится в 80 медицинских организациях Свердловской области, также в регионе действуют 29 мобильных прививочных пунктов и 35 мобильных бригад. По данным свердловского минздрава, на 5 мая полный курс вакцинации от Covid-19 прошли 260 581 человек, первый компонент вакцины «Спутник V» получили 387 996 жителей, что составляет около 9% населения области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

Гражданам, причастным к экстремистским организациям, запретят избираться в Госдуму. / МЧС в связи с жарой предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности. / На Тюменском тракте восстановили движение после ДТП с тремя фурами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»