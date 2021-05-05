Сегодня в уральском небе можно увидеть падающие звезды

В ночь с 5 на 6 мая уральцы смогут полюбоваться метеорным потоком Эта-Аквариды. Он образован облаком пыли, которая оставила комета Галлея. Имя потока происходит от латинского названия созвездия Водолей, в котором находится радиант – точка в небе, откуда как будто вылетают метеоры. Эта-Аквариды – яркий и обильный поток, при идеальных условиях можно увидеть в час до 50 метеоров, или падающих звезд, как называют это атмосферное явление в народе.

«Зенитное число метеоров около 40-60 в час, но радиант потока, из которого как бы вылетают метеоры, восходит над горизонтом только после трех часов ночи, а это означает, что до рассвета можно увидеть не более половины метеоров от зенитного числа. Метеоры вблизи радианта, на юго-востоке, будут сгорать в атмосфере на большом удалении от наблюдателя, а яркие метеоры вблизи зенита будут довольно редки. И, тем не менее, если городские огни не будут мешать наблюдениям, то при ясной погоде можно увидеть до десяти метеоров за один час. Так как Луна в этом году восходит уже на светлеющем небе, она не сможет помешать наблюдениям», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

К слову, комета Галлея является прародительницей сразу двух метеорных потоков – майских Акварид и октябрьских Орионид. При прохождении по орбите комета оставляет за собой хвост из частиц пыли и камней. Обращаясь вокруг Солнца, Земля каждый год примерно в одно и то же время пересекает путь кометы и проходит через большое скопление ее осколков. Во время прохождения через атмосферу Земли эти частицы оставляют яркие полосы в нашем небе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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