С начала весны в Свердловской области утонули пять взрослых и один ребенок

С начала весны в свердловских водоемах утонули шесть человек, в том числе один ребенок.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС, последний несчастный случай произошел вчера, 4 мая, – в Горноуральском городском округе в Черноисточинском пруду утонула женщина 1946 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются, но, по предварительным данным, случай некриминальный.

13 апреля в реке Островной в нескольких километрах от Асбеста погиб 7-летний мальчик – он хотел только помыть руки на берегу, но упал в реку, и его затянуло под лед.

Еще четверо взрослых погибли на реках Бисерть, Нейва, Каменка и в озере Халтурино в Тавдинском районе. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что причиной трагедий во всех случаях было нарушение правил безопасности на водоемах, в том числе на рыбалке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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