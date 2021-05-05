В Екатеринбурге запускают фонтаны (ФОТО)

В Екатеринбурге начали запускать фонтаны. Одним из первых заработал фонтан у памятника Попову, сегодня владельцы «Пассажа» запустили свой фонтан. Большинство городских фонтанов, несмотря на хорошую погоду, пока не работают – например, у театра драмы все еще не включена вода, молчит устройство на Вайнера.

Но в пресс-службе администрации отметили, что все фонтаны уже предварительно готовы, полностью их запустят до 15 мая. На Плотинке установка заработает как только разберут сцену после празднования 9 Мая, сейчас там находится оборудование для концерта, и воду включать нельзя. Скорее всего, это будет после 11 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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