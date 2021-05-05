На Челябинском тракте блокировано движение из-за массового ДТП (ФОТО)

Сегодня около 12:00 на 190 км Челябинского тракта столкнулись сразу несколько автомобилей, в результате чего на дороге образовалась огромная пробка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга, водитель «Тойоты Королла» при движении по Челябинскому тракту со стороны ЕКАДа въехал сзади в подметально-уборочную машину, которую вел на буксире КамАЗ. После чего с «Тойотой» столкнулся «Рено Дастер», ехавший следом. От столкновения «Рено Дастер» выбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с еще одним КамАЗом.

В результате ДТП пострадали три человека – водители «Рено Дастер» и «Тойоты» и ребенок – пассажир «Той оты». Тяжелее всего пришлось 35-летней водительнице «Тойоты», ее с тяжелыми травмами увезли в больницу. На заднем сиденье ее машины находилась 4-летняя дочь, которая ехала в детском автокресле, благодаря чему тяжелых травм не получила. С ушибами ребенка для обследования доставили в ДМБ № 9. Водитель автомашины «Рено Дастер» – 33-летняя женщина (стаж 8 лет), была на месте осмотрена врачами, от госпитализации отказалась.

Водители грузовых автомашин не пострадали, но транспортные средства получили значительные механические повреждения.

Со слов водителя «Рено Дастер», она двигалась примерно со скоростью 60-80 км/ч. На участке, где случилось ДТП, из-за пыли от работы уборочной машины было плохо видно дорогу. Водитель увидела, как впереди нее «Тойота Королла» столкнулась с впереди движущейся техникой, после чего почувствовала, как ее автомашину откинуло на другую полосу, где и произошло столкновение.

Участники аварии дают показания об обстоятельствах ДТП, проходят освидетельствование на состояние опьянения. На месте аварии наблюдались серьезные пробки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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