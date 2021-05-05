Завтра похолодает до 11 градусов и подует ураганный ветер

Завтра в Свердловской области резко похолодает – до 11 градусов днем. МЧС предупреждает об ураганном ветре с порывами до 18 метров в секунду и рекомендует отказаться от работ на открытом воздухе.

ГУ МЧС по Свердловской области в СМС-рассылке сообщает жителям региона, что 6 и 7 мая ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем.

«При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам в целях недопущения повреждения транспортных средств не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», – напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Кроме того, завтра в регионе резко похолодает. По данным Гидрометцентра, днем будет +10…+15 градусов (в Екатеринбурге – +11…+13), ночью – +2…+7. К пятнице тепло начнет возвращаться – по области будет +15…+20 °C (в Екатеринбурге – +18…+20 °C), в субботу станет теплее еще на пару градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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