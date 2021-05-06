В центре Екатеринбурга трое неизвестных систематически избивают людей

Накануне вечером в Екатеринбурге возле дома № 182 по улице Луначарского жестоко избили барабанщика Семена Клавду. Об этом рассказали его друзья в инстаграме. Сам он подтвердил факт нападения – били трое, которые перед этим попросили закурить. «Ему помогла пара: парень с девушкой, ребята огромное вам спасибо и отзовитесь. Мы очень будем благодарны за любую информацию. Семен сейчас находится в больнице в ожидании операции. Берегите себя и друг-друга ребята», – написал товарищ Клавды.

В комментариях его подписчики рассказали, что это не первый случай нападения троих неизвестных в том районе. «Меня немного замесили дальше по Энгельса, на перекрестке с Белинского неделей ранее. Тоже три типа», – написал один молодой человек.

«Меня как-то там же воткнули три гопа. Заявление приняли, но ничего не будут делать, так и сказали», – сообщил другой.

Многие предполагают, что нападавшие могут быть теми же самыми людьми, что избили мужчину и женщину недавно на улице Малышева. «В районе «Высоцкого» троица бухая метелила всех подряд, может эти же типы?» – предположил один екатеринбуржец.

В ночь на 22 апреля у входа в торговый центр «Антей» дрались три человека, еще один стоял в стороне – мимо проходили мужчина и две девушки. Стоявший набросился на проходящих, досталось мужчине и одной из девушек.

В полиции города сообщили, что проводят проверку по факту нападения на Клавду, там пока не связывают избиения одно с другим. Сами же екатеринбуржцы обсуждают, не собраться ли группой молодых людей и поймать беспредельщиков. «Может быть обраться как-нибудь невзначай погулять большой толпой в этом районе? Ну и это, им той же монетой отплатить (я не знаю, хороший ли это поступок, но есть дикое желание сделать именно так)», – предлагает один из комментаторов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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