Екатеринбуржец оформил кредит на 6 миллионов рублей и отдал деньги мошенникам

В Екатеринбурге участились случаи мошенничества, когда от имени службы безопасности банка аферисты вынуждают людей оформить на себя кредит и «вернуть деньги в банк» – перевести на указанные реквизиты. 38-летний мужчина таким образом набрал кредитов на 6 миллионов рублей и отдал деньги мошенникам. Всего, по данным полиции, от разных видов аферистов за 3 месяца пострадали 1644 свердловчанина.

Схема такова: человеку поступает звонок, якобы от сотрудника службы безопасности банка, который сообщает, что на имя клиента только что выдан кредит на крупную сумму и уточняет, действительно ли это сделал сам человек. Получив отрицательный ответ, «сотрудник банка» начинает говорить, что клиент попал под мошенническую схему и сейчас нужно вернуть деньги банку, чтобы прекратить начисление процентов. Для этого человеку предлагают обратиться в банк за оформлением нового кредита. Якобы деньги ему потом вернут, поскольку поисками мошенников уже занимается полиция. Затем пострадавшим звонят от имени полицейских и подтверждали сказанное лжесотрудником банка. Человек берет на свое имя настоящий кредит и перечисляет деньги по указанному счету. После чего никакие «полицейские» и «сотрудники банка», естественно, на связь не выходят, а пострадавший вынужден выплачивать долгие годы взятый на свое имя кредит. О таком способе корреспонденту «Нового Дня» рассказали сразу несколько человек, которые почти попались на удочку, но вовремя успели одуматься и не перевели деньги аферистам.

По подобной схеме, по данным полиции, в Екатеринбурге 38-летний мужчина отдал мошенникам 6 миллионов рублей, взятых в кредит.

«Аферисты могут представляться сотрудниками любых правоохранительных ведомств, могут звонить с подменных телефонных номеров идентичных реальным государственным ведомствам и так далее. Напоминаю, что спецслужбы и банковские операторы никогда не звонят напрямую владельцам счетов. В таких ситуациях необходимо положить трубку и самостоятельно позвонить в банк или полицию. Если этого не сделать, можно легко оказаться в ситуации наподобие той, в какой недавно оказался житель Екатеринбурга, 1983 года рождения. Ему поступил звонок, якобы, от службы безопасности банка о том, что необходимо пройти процедуру переактивации счета из-за угрозы мошенников. Послушавшись советов «доброжелателей», мужчина оформил кредиты на сумму шесть миллионов рублей и лично перевел их аферистам, а когда понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Всего, по данным полиции, за 3 месяца 2021 года жертвами разных мошенников стали 1644 жителя Свердловской области. Причем среди пострадавших – не только доверчивые пенсионеры. Чаще всего аферисты говорят о попавших в беду родственниках и просят деньги. Либо рассказывают о взломе банковского счета, проведении подозрительных операций. Могут попросить продиктовать по телефону реквизиты банковской карты, пин-коды из СМС, CVV коды с обратной стороны карты. Могут напугать «компьютерной атакой» на телефон, предложить установить специальное приложение для защиты. Ничего этого делать ни в коем случае нельзя.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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