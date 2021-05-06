Состояние 283 больных Covid-19 оценивается как тяжелое

По состоянию на 6 мая состояние 238 больных Covid-19 в Свердловской области оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 438. Остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии. За последние сутки зарегистрировано 10 случаев смерти больных Covid-19, общее число случаев – 3 161.

Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки диагноз лабораторно подтвержден у 101 свердловчанина, в том числе у 27 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 86 803. За сутки выписано 109 человек. Общее число выписанных достигло 80 533.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

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