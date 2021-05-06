Детский омбудсмен об изнасиловании девочки в Краснотурьинске: «Работаем с комиссией ПДН, будем разбираться в причинах»

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подключится к расследованию шокирующего детского преступления в Краснотурьинске. В отдаленном районе 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку в компании двух братьев и еще одного приятеля. Это случилось 23 апреля, однако следственный комитет до сих пор не дает никаких официальных комментариев.

По данным портала Е1.ru, подростки позвали девочку жечь костер в лесу. Там старший из братьев повалил ее на землю и изнасиловал на глазах у остальных. После случившегося девочка пришла к матери на работу и все рассказала, ребенка отвезли в больницу. Соседи охарактеризовали девочку как спокойную и доверчивую, и уточнили, что вместо отца у нее отчим. Троих братьев, один из которых напал на девочку, воспитывает мать-одиночка. Семья бедная, ранее на учете не состояла.

Детский омбудсмен Игорь Мороков сообщил «Новому Дню», что совместно с местной комиссией по делам несовершеннолетних будет разбираться в причинах случившегося.

«История, конечно, страшная. Сложно найти объяснение произошедшему. Мы занялись этим делом. Мы на связи со следственным управлением следственного комитета. Понято, что это закрытая информация [о преступлении], и они работают. Мы тоже будем разбираться через комиссию ПДН. Нужно узнать предысторию того, что произошло. Безусловно, мимо этих вещей проходить нельзя. Это вопрос, наверное, воспитательного характера. Что привело к этой трагедии, а это трагедия для всех участников», – прокомментировал уполномоченный.

Он также отметил, что необходимо разобраться, какая обстановка была в семье детей, могли ли учителя или окружающие каким-то образом предотвратить преступление.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.05.21

Состояние 283 больных Covid-19 оценивается как тяжелое. / Екатеринбуржец оформил кредит на 6 миллионов рублей и отдал деньги мошенникам. / В центре Екатеринбурга трое неизвестных систематически избивают людей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»