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Четверг, 6 мая 2021, 15:56 мск

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Гостиницу на площадке «Екатеринбург Экспо» построит федеральная компания «Космос Отель Групп»

Свердловские власти определились, кто будет строить отель на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Гостиница класса «четыре звезды» рядом с конгресс-холлом появится к 2023 году. Ее возведением займется крупная российская компания «Космос Отель Групп», которая входит в АФК «Система».

«Проект строительства отеля получил статус масштабного инвестиционного, соглашение о его реализации подписано. Отель станет одним из первых инфраструктурных проектов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемых инвестором совместно с корпорацией «Туризм.РФ», – сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В пресс-службе облправительства уточнили, что компания «Космос Отель Групп» уже подала заявку на аренду земельного участка и приступила к проектированию. Предполагается, что в новом гостиничном комплексе будет 203 номера, конференц-зал, ресторан и фитнес-зал.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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