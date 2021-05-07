На карте Екатеринбурга появилась улица Военных Строителей

Новая улица в микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге будет носить имя Военных Строителей. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно приложению к документу, улица Военных Строителей частично проходит параллельно улице Фронтовых Радистов, соединяя участок от улицы Бухарской до улицы Даманцев.

Копия постановления направлена в УМВД по Екатеринбургу, станцию скорой медицинской помощи, ГУ МЧС по Свердловской области и администрацию Октябрьского района Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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