Гаишники за первую половину праздников поймали 360 пьяных за рулем

В Свердловской области за первые четыре дня мая поймали 360 водителей, которые сели за руль после употребления спиртных напитков. 60 из них отказались проходить освидетельствование, но их все равно лишат прав как за пьяную езду. Еще 50 человек попались на нарушении во второй раз – им грозит уголовная ответственность. Кроме этого задержаны 400 водителей, не имеющих права управления.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, в Полевском поймали 31-летнего мужчину за рулем самоходной машины, он был пьян. В другом случае остановили 40-летнего водителя ВАЗ-21073, который пьяным выехал на трассу Ивдель – граница ХМАО. Гаишникам он рассказал, что выпил перед тем как сесть за руль. А конечной точной его маршрута должна была стать Башкирия. За пьяное вождение его лишали прав в 2012 году, он попадался на этом же нарушении, будучи лишенным прав, в 2013 и 2014 годах. В итоге у него забрали права на 10 лет и 6 месяцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264.1 УК РФ.

В ГИБДД обещают продолжить рейды и на трассах, и в населенных пунктах, в том числе в отдаленных территориях.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

В свердловских лесах спасатели тушат 5 пожаров на площади 878 гектаров. / День Победы, спектакль о Борисе Рыжем и «Шляпники» – Weekend (18+). / На карте Екатеринбурга появилась улица Военных Строителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»