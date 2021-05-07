Свердловский филиал «Т Плюс» завершает отопительный сезон

Свердловский филиал «Т Плюс» в соответствии с постановлениями глав местного самоуправления завершает отопительный сезон в Нижней Туре с 10 мая, Екатеринбурге и Лесном с 11 мая.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе компании, энергетики начнут поэтапное прекращение подачи тепла в жилые дома. В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские сады, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы. После окончания отопительного сезона энергопредприятия филиала передут на летний режим работы. Теплоноситель будет использоваться для горячего водоснабжения потребителей.

В Первоуральске отключение отопления началось с 6 мая, на сегодняшний день отключено от теплоснабжения около 60% жилых домов и промышленных потребителей.

До начала следующего отопительного сезона энергетики проведут полномасштабные работы по подготовке основного и вспомогательного оборудования объектов генерации к следующей зиме. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании, Нижнетуринских и Первоуральских тепловых сетей проведут гидравлические испытания, запланированные объемы ремонтных работ на магистральных и квартальных тепловых сетях, центральных тепловых пунктах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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