У жителей Екатеринбурга стали чаще выявлять коронавирус

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19. Впервые за полтора месяца больше половины новых заболевших приходится на Екатеринбург (+58). Остальные случаи заражения зафиксированы в 10 свердловских муниципалитетах. Из больниц после лечения выписано 112 человек.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день в Свердловской области болеют коронавирусом 3 087 человек. Из них 1 442 пациента находятся в состоянии средней тяжести, 244 – в тяжелом состоянии. 91 больной дышит с помощью аппаратов ИВЛ.

За сутки от коронавируса скончались еще 12 пациентов. Общее число жертв Covid-19 достигло 3 173 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.21

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