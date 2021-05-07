Безработная серовчанка обокрала 93-летнюю соседку, которая ее подкармливала

Серовская полиция направила в суд уголовное дело в отношении 48-летней безработной местной жительницы, которую обвиняют в краже денег и сотового телефона у 93-летней соседки, которая хорошо к ней относилась и даже приглашала в гости на обед.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, из дома бабушки похищено 5000 рублей наличными и сотовый телефон ее внука стоимостью 5500 рублей.

По версии следствия, 10 апреля в гости к престарелой соседке пришла ее безработная знакомая, которая в тот день была пьяна. Она помогла хозяйке приготовить обед и поела вместе с ней. Зная, что деньги пенсионерка хранила в шкафу стенки, гостья улучила момент, когда хозяйка была на кухне, стянула из шкафа 5000 рублей и заодно прихватила телефон внука, лежавший на журнальном столике. После чего купила в магазине спиртное, продукты и отправилась в гости к своим знакомым. Похищенный телефон она сдала в комиссионный магазин за 200 рублей.

После возвращения с работы внука факт хищения денег и сотового телефона раскрылся. За этот период в квартире у бабули кроме соседки больше никого не было, и подозрение сразу пало на нее. Потерпевшие обратились с заявлением в дежурную часть полиции Серова. Сотовый телефон в ходе следственно-оперативных мероприятий был изъят, возвращен владельцу. Накануне женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 07.05.21

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